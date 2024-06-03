هيئة النقل السعودي: 27 ألف حافلة جاهزة لنقل ضيوف الرحمن من مختلف المناطق

أكدت الهيئة العامة للنقل السعودي، اليوم الاثنين، مواصلة جولاتها الرقابية للتأكد من تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن أكثر من 27 ألف حافلة جاهزة لنقل ضيوف الرحمن من مختلف المناطق سواء في مطار الملك عبدالعزيز أو المناطق الأخرى التي يتنقل منها الحجاج.



وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية ـ إن الهيئة العامة للنقل بصفتها المسؤولة عن النقل البري والبحري تواصل مسح وتقييم شبكة الطرق المؤدية الى المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات.. موضحا أنه تم توفير أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة الحجاج خاصة الذين يأتون قبل موسم الحج ليقضوا وقتا أطول في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فضلا عن خدمات النقل العام.