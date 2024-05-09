ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يتابع توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في اليوم الثالث من بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء .

ابو ليمون: المراكز التكنولوجية خلايا نحل علي مدار الساعة


وشدد محافظ المنوفية علي تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مضيفا أن المراكز التكنولوجية تعمل كخلايا نحل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الاجراءات وتسريع معدلات الاداء.
ووجه  رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز الملف وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الانجاز أول بأول وتوعية المواطنين باهمية إستكمال بيانات ملفات التصالح .
وناشد المحافظ المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء مشيرا الى انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

IMG-20240509-WA0044
IMG-20240509-WA0044
IMG-20240509-WA0043
IMG-20240509-WA0043
IMG-20240509-WA0042
IMG-20240509-WA0042
IMG-20240509-WA0041
IMG-20240509-WA0041
IMG-20240509-WA0040
IMG-20240509-WA0040
محافظ المنوفية المراكز التكنولوجية مخالفات البناء التصالح المواطنين