تعرف على أكثر الأبراج هدوءا.. لعلك واحد منها

يعتبر الهدوء من الصفات الايجابية التي يبحث عنها الجميع ويحاولون التحلي بها لما لها من أثر إيجابي متميز علي من يتمتعون بها ولأنها صفة خاصة لمن يتمتع بها فعلي ذلك لا يتحلي بها الجميع، ومعني ذلك أنها تختلف من شخص لآخر وطبقا لهذا الاختلاف فعلى ذلك تختلف أيضا الأبراج وذلك من حيث درجه التحلي بها.

فتعالي عزيزي القارئ نتعرف علي أكثر الأبراج الذين يتحلوا بهذه الصفه التي قد يسعي لها الجميع وهذا ما حددته عالمة الفلك " مني احمد "اذ احصرت هذ ه الابراج في كل من أبراج "الحمل والثور والجدي والدلو العذراء

أولا : برج الثور

يتميز بالهدوء وبرود الأعصاب وذلك يأتي من كونه أنه هادئ الطبع ويميل للبرود ويتعامل مع كل مشاكله بهذا السلاح ذو الحدين الذي برغم كونه سلاحا يحمله لمواجهة أي صعوبه ويتصرف به علي نحو إيجابي مع كل مشاكله الا أن هناك من يراه سهم يقذف في قلوب من يعرفونه فيكروهونه ويتجنبون التعامل معه أن ذاك لأانهم يرون منه البرود المبالغ فيه الذي يخيم علي علاقته مع الأخر بقدر من البرود المبالغ فيتجنبه ويبعد عنه ذلك عن الثور .

ثانيا :الحمل

يتسم بكونه ذكي للغاية وهذا الذكاء يتحلي في هدؤءه الشديد الذي يمده بالقدر ة علي مواجهة أزماته التي يتعرض لها ذلك عن برج الحمل. ولأن هذا الهدوء قد يساعد أصحابه أو من يتمتعون به علي التفاؤل والتنظيم فقد نجده ايضا في أبراج "الجدي والدلو العذراء"

برج العذراء

يميل بطبعه إلى التفاصيل ومن ثم الدقه والتنظيم ولعل ذلك سبب تمتعه بالهدوء الذي يتجلي في تعامله مع مواقف حياته مما يكسبه القدرة علي التصرف مع المواقف علي نحو حسن فضلا علي مواجتهته للمشاكل بشكل صحي وإدراكه للمواقف بشكل منظم ذلك عن العزراء

برج الجدي

يعد اكثر الابراج هدوء ولعل ذلك يتجلي في تحمله للمسؤليه وإلتزامه وعقلانيته وتسامحه وطيبه قلبه ذلك عن برج الجدي

برج الدلو

يتسم بكونه لطيف للغاية وهذا اللطف يظهر من خلاله ميله إلي التعامل مع المواقف بشكل ايجابي وحسن ظن ثم بحسن تصرفه اذاء ما يقابله من مشاكل اذ يتعامل معها بطبيه قلبه ومن ثم تسامحه الذي يحقق له يضمن له التعامل مع المواقف بايجابية شديدة.