رئيس أشمون يتابع تلقي طلبات المواطنين للتصالح بالمركز التكنولوجي

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم المعيشية وذلك بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، موجه بضرورة إنهاء كافة الموضوعات والأعمال المتعلقة بالملف ، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز .

وفي السياق ذاته شدد النمر على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوية الدولة، مناشداً جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الإزالة له.