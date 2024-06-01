تخفیضات ھائلة على تذاكر الطیران: احجز مع فلاي إن واستمتع بالرحلة بأقل التكالیف!

السبت 01/يونيو/2024 - 04:28 م

إذا أردت الحصول على رحلات طیران ممیزة التي تطلقھا أشھر شركات الطیران في العالم والشرق الأوسط، لا تتردد في زیارة منصة فلاي إن، التي تمنحك حریة الاختیار بین أكثر من 450 شركة طیران، والتي حتمًا تجد من بینھا ما یناسبك ویتوافق مع میزانیتك، سواء كانت منخفضة أو متوسطة أو عالیة.

احجز مع فلاي إن واستمتع بالرحلة بأقل التكالیف!

إنّ فلاي إن ھي الوجھة الأفضل على الإطلاق للحصول على رحلات طیران رخیص مع ضمان الخدمة الممیزة على متن الطائرة؛ حیث تتیح حجز رحلات مععدد كبیر من أفضل شركات الطیران الاقتصادیة في العالم، مما یضمن لك الاستمتاع برحلة مثالیة بتكلفة قلیلة لا تفسد نظام میزانیتك.

طریقة الحجز على منصة فلاي إن

تتمیز منصة فلاي إن بحرصھا على تسھیل إجراءات الحجز لعملائھا، لذا تتیح لھم الحجز بخطوات بسیطة، بین حوالي ٤٥٠ شركة طیران على منصة واحدة، أي أن الحصول على تذاكر طیران من فلاي إن لیس بالأمر الصعب، فقط یتطلب إتمام الخطوات التالیة:

التوجه إلى منصة فلاي إن الإلكترونیة.

تحدید العملة المراد الدفع بھا من القائمة المنسدلة في الشریط العلوي منالصفحة الرئیسیة.

الدخول إلى صفحة العروض للاطلاع على العروض والصفقات المتوفرة في الوقت الحالي.

تحدید خیار واحد من بین الخیارات الثلاثة: ذھاب وعودة/ ذھاب فقط/ وجھات متعددة.

إدخال مكان المغادرة ووجھة السفر من وإلى المدینة أو المطار.

اختیار تاریخ المغادرة وتاریخ العودة من الرحلة.

اختیار درجة المسافرین على خط الطیران الخاص بالشركة.

تحدید عدد المسافرین بین البالغین، الأطفال، أو الرُضع.

النقر على أیقونة البحث للعثور على الرحلة المناسبة من خلال الموقع.

لماذا تختار فلاي إن لحجز رحلات الطیران؟

فضلًا عن دور منصة فلاي إن في توفیر ارخص تذاكر طیران، فھي متمیزة بعددكبیر من المزایا التي تجعلھا خیار أول لدى المسافرین حول العالم، والتي جعلتھا تتغلب على مُنافسیھا من المنصات الأخرى، ومن أھمھا:

تتیح لك مجموعة خیارات واسعة من طرق الدفع الآمنة؛ لتختار من بینھا مایناسب إمكانیاتك.

توفر نظام خدمة عملاء متاح على مدار 24 ساعة طوال أیام الأسبوع؛ لتقدیم الدعم والرد على الاستفسارات.

تسمح لك بالمقارنة بین أكثر من 450 شركة طیران، و600 ألف فندق من أفضل الفنادق حول العالم.

تتیح الدفع بالجنیه المصري دون حدود للكارت البنكي، أو فرض رسوم تدبیرالعملة.

تدعم الدفع ببطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر بعملة الجنیه المصري.

تقدم عدد كبیر من خدمات السفر والسیاحة عالیة المستوى التي تُنفذ بأحدث الأسالیب التقنیة.

تتمیز المنصة بواجھة سھلة الاستخدام، تساعدك على إتمام إجراءات الحجزخاصتك في غضون دقائق.

تدعم اللغتین العربیة والإنجلیزیة، مما یُسھل علیك إجراء الحجوزات دون عناء.

توضح وسائل الترفیه والتسلیة والراحة التي تتوفر على متن طائرتك قبل إتمام الحجز؛ لكي تتخذ قرارك دون تردد.