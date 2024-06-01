ننشر خطة عمل محافظة كفر الشيخ خلال عيد الأضحى المبارك

اعلنت محافظة كفر الشيخ ، خطة العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، توجيهاته برفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات الحكومية من تموين وكهرباء ومجالس المدن والقرى ، والأوقاف والقطاعات الأمنية .

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة

كما شملت الاستعدادات ، خطة عمل مديرية الصحة والمستشفيات بالمحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وإجراءات رفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والتأكد من توافر كافة أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالأقسام الطبية، وتوافر الأمصال وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بأهمية زيادة عدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات بالنوبتجيات والسهر، وخاصة في الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، وتكثيف المرور من اللجان الإشرافية على مختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، استعداد المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، لاستقبال 16 مجزرا ونقطة ذبح بالمدن والقرى الأم بمحافظة كفر الشيخ، توافد الأهالي والجمعيات لذبح الأضاحي مجاناً، وتقديم كافة الخدمات البيطرية، والكشف الظاهري على الماشية، والكشف على اللحوم بعد الذبح.

تجهيز ساحات صلاة العيد

ووجه محافظ كفر الشيخ في تعليماته للشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ بتجهيز ساحات صلاة العيد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بجانب تطهير وتعقيم المساجد التي ستُقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

استعداد مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين

كما وجه، محافظ كفر الشيخ بضرورةتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يُناسب كثافة الإقبال عليها، فضلاً عن استعداد مصيف بلطيم، لاستقبال أهالي المحافظة والزائرين من كافة المحافظات المصرية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أيضاً بالتنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ ، برئاسة المهندس عبدالفتاح جابر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتوفير جميع السلع الاستهلاكية الأساسية بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمحال التجارية والسوبر ماركات، وسيجرى طرح كميات من اللحوم بالمنافذ، ودلتا ماركت، بالإضافة لمنافذ أمان التابعة لمديرية الأمن، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.

كما جرى التشديد ، من قبل المحافظ في تعليماته لرؤساء المدن والقرى، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ ، من المهد ، بالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ ، والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك.