راقصة مصر الأولي في حوار خاص لـ"البوابة نيوز".. فيفي عبده تترك «5 مواه» وتتحدث بحد السيف: جمهوري واحشني وما يُعرض عليا دون المستوى.. وعندي تاريخ يشرف

نزلت من بطن أمي رقاصة ومش هعتزل الرقص حتى وفاتي..

صافيناز راقصة ملتزمة وهناك من يسيئ للمهنة وأطالبهم بالتحلي بآدابها

"وزير في الجبس" و " الآنسة كاف " و "ما زال النيل يجري " والفرقة 12" أعمال لم تعرض للجمهور ولم أعرف السبب

قلبي اتكسر بعد وفاة زوج أبنتي عزة وشقيقتي.. لم أخاف من الموت لانها سُنة الحياة

أول من رقصت بالعباءة ونجمة أفضل مسرحية دخلت في قلوب الجمهور عبر "حزمني يا" فهي راقصة مصر الأولي التي مثلت مصر في محافل كثيرة دولية ورقصت في أفراح جميع ملوك وامراء العالم، فمنذ عدة سنوات قليلة مضت لم نشاهد أي عمل النجمة فيفي عبده علي الشاشة المصرية، الأمر الذي دفعنا لاجراء حوار صحفي لمعرفة سبب انقطاعها عن الأعمال التليفزيونية وعدم ظهورها لجمهور الحبيب الذي يُعد بالملايين، وخلال الحوار فتحت فيفي عبده قلبها لـ “البوابة نيوز ” بكل ما تحمل بداخله وتحدثت باستفاضة عن حياتها المهنية والشخصية في السطور التالية وإلي نص الحوار...

*ما أسباب غيابك عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية ؟

-"أنا واحشني جمهوري قوي" ولكن خلال الفترة الماضية عُرض عليا العديد من الأعمال ولكن لم يعجبني الورق على الإطلاق وكان دون المستوى، وأقل من الذي قدمته علي مدار تاريخي كله، فأنا لم أتأخر علي أي عمل فني وتفاجأت خلال الفترة الماضية أن ما يُعرض عليا يضعني في أدوار ضيفة شرف فقط، فلماذا يتم التقليل مني بتلك الطريقة أنا مش كومبارس فالبنسبه لي أرفض تماماً تقديم أدوار ضيفة الشرف للحفاظ علي تاريخي، فأنا الراقصة الوحيدة في مصر التي يُباع أي عمل بإسمها فكيف يضعوني في هذا القالب الأن، فعند ظهوري بعد سنوات غياب أجد عملي "يكسر الدنيا".

*كان لك أكثر من تجربة في عالم تقديم البرامج هل تكررين التجربة مرة أخرى ؟

-أعتز بهذه التجارب للغاية حيث إنني وجدت نفسي في مجال التقديم ولاقيت ردود أفعال جيدة وقتذاك من جمهوري ومحبي وخلال الأسابيع الماضية قد عرض علي من أكثر من قناة عرض لتقديمي برنامج علي الشاشة لديهم وأنا لم أبدي موافقتي حتي الأن فأري أن اي صاحب قناة جديدة يريد وجه فيفي عبده علي محطته لضمان نجاحها مثل تجربتي مع قنوات أم بي سى في أول ظهورها وحلقتي وقتذاك مع الإعلامي عمرو أديب

*هل تتعمدين تواجدك بالتريند من حين لآخر كي يعوض غيابك عن الشاشة ؟

-هقولها لك بالمعني الدراج " أنا راكبة في الميديا ومدلدلة رجليا " فأنا لا أتعمد أو أقصد التريند كي أظهر أو أعوض غيابي، كما أن وجودي بمفرده يصنع التريند فعندما أتحدث أو أقول أي كلمة فأسمي لوحده تريند وهذا قبول من عند الله عزوجل، وفي حين وجدنا من يقلد فيفي عبده لا أحد ينظر لهم لو ظلوا مليون عام لن يصبحون مثلي، فأنا لدي مكانه عند جمهوري لا أحد يستطيع الذهاب إليها، علي سبيل المثال لا أحد يستطيع أن يأخذ مكانة الزعيم عادل أمام أو يقرب منها وهكذا فيفي عبده وهذا نعمة كبيرة منحها الله لي و بالنسبه لهذه المكانة التي وضعها ربنا سبحانه وتعالي لي ترجع إلي إني انسانة علي طبيعتي وعفوية للغاية ولا أحب التكلف، وأعشق البساطة فى كل شىء في حياتي سواء في شغلي أو حياتي الخاصة وذلك واضح للغاية عبر الفيديوهات التي أقوم ببثها عبر صفحاتي علي مواقع التواصل الإجتماعي وأكون صريحة للغاية، وعندما يدور شىء في رأسي أقوله دون تردد ولو قام أحد الأشخاص بسؤالي في أي شىء ولم أفهمه لم أخجل من عدم فهمي للحديث حتي وأنا بهذا العمر ومهما طال عمري أنا مبسوطة كثيراً بشخصيتى، ورغم كل المقربون لي ونصائحهم وتحذيراتهم التى قام بها كل المحيطين بي بسبب صراحتي الزائدة عن الحد وتلقائيتي، فأنا لا أعرف أن أكون سوي ذاتي.

*هل تأثرت فيفي عبده مادياً من قلة ظهورها وابتعادها عن الفن خلال هذه الفترة ؟

-لا لا إطلاقاً الحمدلله أعيش مستورة حتي دون عملي في مجال الفن في الوقت الحالي فأنا قدمت تاريخا فنيا طويلا ورقصت لملوك العالم أجمع ولا يشغلني التواجد كل عام سواء في الدراما أو السينما وكل ما يهمني هو الحفاظ علي ما قدمته عبر تاريخي الفني وأقولها لك دون أي خجل منذ صغري مررت بظروف مادية صعبة للغاية، لكنى تحديت الجميع وبنيت نفسي بنفسي وفي بداياتى ليس هناك أحد وقف بجانبى وكان يد العون لي سوي ربنا سبحانه وتعالي، وتحملت العديد من الصعوبات لكنى أصررت أن أكون فيفي عبده بمفردي، وأصبحت بفضل الله ودعوات أمي لي.

*ما تعليقك على الهجوم التي تتعرضين له خلال الفترة الماضية من قبل بعض الأشخاص بسبب فيديوهات الرقص التي تبثيها عبر "مواقع التواصل الإجتماعي" و مطالبين باعتزالك الرقص؟

-أجابت بالمعني الدراج قائلة " أنا مش فاهمة الناس دي عايزة مني ايه ؟ أعتزل أو معتزلش هما مالهم" وهذا الكلام لم أسمعه لأول مرة فمن حين لآخر أجد شائعات تلاحقني حول هذا الأمر وأقولها لهم " أنا من البداية راقصة ونازلة من بطن أمي برقص ومن المستحيل أن أعتزل الرقص"، فأترك الذي يتحدث يتحدث ومثل ما صرحت في بداية حديثي معكم إنني رقصت أمام كبار رؤساء العالم والشخصيات العامة، ولن أترك الرقص قط حيث إننى أقوم بعدد من الجولات فى العديد من دول العالم و أقوم بتدريب عدد من النساء على الرقص الشرقى هناك، وأيضا أقوم بالرقص فى منزلى كثيرا عبر عدد من الفيديوهات أقوم ببثها عبر صفحاتي الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بي.

*ما رأيك في انتشار ظاهرة الراقصات الأجنبيات في مصر خلال السنوات الماضية ومن يعجبك منهما؟

النجمة فيفي عبده والراقصة صافينار

-أرى أن الرقص الشرقى المصرى فى حالة ازدهار ومصر هي أساس الرقص الشرقي وهناك راقصات أجنبيات ظهرن على الساحة يقمن بتقليدنا دائما وقد أثبتن حبهن للرقص المصري منهن صافينار وغيرهن ملتزمات وأخريات يسئن إلى المهنة وأنا ليس ضد انتشار الراقصات الأجنبيات في مصر فالرقص الشرقي المصري هو فن راق ومن بداية ظهوره انتشر بسرعة الصاروخ دون غيره من الفنون لأنه لغة لا تحتاج إلى ترجمة والتاريخ أثبت ذلك منذ القدماء المصريين ولكن أطالب الراقصات أن تكون علي مستوي لائق بهذا الفن الراقي.

*شاركت النجمة فيفي عبده علي مدار تاريخها بعشرات من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية ما أقرب الأعمال إلي قلبك ؟

-بالفعل قدمت علي مدار سنوات عمري 27 فيلما سينمائيا خلال عشر سنوات وقدمت سبعة عشر مسلسلاً والعديد من الأعمال المسرحية التي لها بصمة في تاريخ المسرح المصري وأهما مسرحية "حزمني يا" المتواجدة في أذهان وقلوب الجمهور وهذه المسريحة تحديداً لها مكانة خاصة لدي وتعد من أقرب الأعمالي إلي قلبي لأنها من أروع المسرحيات التى قدمتها عبر مشواري وحققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها إلى هذه اللحظة، حيث أجدها تعرض كل عيد و تصبح من أساس العروض التليفزيونية التي تعرض عبر الفضائيات وهذا يسعدني كثيراً، كما أعد أول راقصة رقصت بالجلابية البيضاء لكن هناك أعمال أخري قدمتها أعتز بها كثيراً منها "وزير في الجبس" و " الأنسة كاف " و "ما زال النيل يجري " والفرقة 12 " ولكن لم يشاهدها الجمهور قط وأتمني من الجهات المنوط بها عرضها وأسألهم أين هذه أعمالي فأنا مستاءة للغاية لعدم عرضهم ومعرفة جمهوري بتلك الأعمال

*أصبحتين سند ودعم للكثير من الأجيال الجديدة خلال السنوات الماضية ما الذي يعجبك منهم وتجدين فيه نجوم المستقبل؟

-بالفعل علي مدار تاريخي الطويل وقفت بجانب الكثير من الشباب ومنحتهم الفرصة للوقوف أمامي في أعمالي سواء السينمائية أو الدرامية، لأننى لدي يقين بالوقوف مع اللذين لديهم موهبة حقيقية، وهناك بعض من الوجوه الجديدة لا يجدون أحدًا يساعدهم ويقف بجانبهم فى مجال الفن وجميع الشباب اللذين ظهروا معي لديهم الموهبة الحقيقة ، وأنا طبيعة شخصيتي لا أتأخر عن أي شخص في حياتي وأنا دائمًا إذا رأيت أى شخص يحتاج إلى شىء فى استطاعتى أن أقدمه له لن أتأخر قط وربنا يوفق كل الشباب ويجدون من يكون عونناً لهم.

*ما أصعب اللحظات في حياة فيفي عبده ؟

-قد مررت بالعديد من الأزمات والصعوبات و اللحظات الصعبة علي منذ صغري إلي الأن وبالنسبه لي لم اقف عند أي صدمة أو لحظة حزن قد مررت بها لأن شخصيتي قوية للغاية ولا أحب أن أكون أمرأة ضعيفة أو منكسرة، ولكن هناك فترات في حياتي كانت أشد ألماً ووجعاً وقد تسببت في انشقاق روحي من الداخل وأصعبها علي هي وفاة زوج ابنتي الكبيرة عزة وموت شقيقتي خلال السنوات الماضية

فيفي عبده وابنتها

*هل فيفي عبده تخاف من الموت ؟

-لم أخاف من الموت علي الأطلاق فأنا لدي يقين تام بأن هناك حياة وموت وأقوم كل عام بشراء كفن لي ثم أتصدق به ولم أضع في حساباتي بوضع وصية لأولادي أو لأحد فأنا دائماً أتركها علي الله.