5 نجوم.. تفاصيل حفل "ليلة النكد" بالكويت 20 يونيو

يجتمع النجوم رامي جمال وحمادة هلال وأحمد بتشان ومسلم وأحمد فريد في حفل ساهر يوم 20 من يونيو الجاري بعنوان “ليلة النكد”.

ويقام الحفل في الكويت بقاعة البركة بفندق كراون بلازا، ومن المنتظر أن يقدم خلالها المطربون مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، وهو من تنظيم أحمد الخالدي.



يشار إلى أن رامي جمال طرح مؤخرا ألبومه الجديد "خليني أشوفك" الذي يشمل 15 أغنية من ضمنها بقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.