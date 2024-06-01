7 شروط للتعيين بالوظائف الحكومية.. تعرف عليها

يسعى العديد من الخريجين للالتحاق بالوظائف التي يتم الإعلان عنها بالجهاز الإداري للدولة.

ونظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الشروط الخاصة بشغل تلك الوظائف والقبول بها، تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.

ألا يقل سنه عن 18 عام.

أن يكون مستوفيًا كافة الاشتراطات الخاصة بالوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لها.

حسن السمعة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق بعقوبة مخلفة بالشرف أو الأمانة، أو عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة بالحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.

حصوله على شهادة من المجلس الطبي المختص تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة.

ضوابط شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية

كما حددت المادة 17 من القانون، على الضوابط والشروط الخاصة بشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ فاشترطت على أن يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة.

كما اشترطت أن يكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

شروط شغل تلك الوظائف

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

استثناء للوزراء

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".