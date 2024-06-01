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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فيفي عبده لـ"البوابة نيوز": أنا مش كومبارس علشان أمثل دور ضيفة شرف

النجمة فيفي عبده
النجمة فيفي عبده
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قالت الفنانة فيفي عبده إنها تشتاق لجمهورها للغاية، مضيفة “لكن خلال الفترة الماضية عُرض عليا العديد من الأعمال ولكن لم يعجبني الورق علي الإطلاق”.

 وأوضحت في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: “كل الأعمال التي عرضت كانت دون المستوي وأقل من الذي قدمته علي مدار تاريخي كله”.

 وتابعت فيفي عبده:  “أنا لم أتاخر علي أي عمل فني وفوجئت خلال الفترة الماضية أن ما يُعرض عليا يضعني في أدوار ضيفة شرف فقط”.

وتساءلت: “لماذا يتم التقليل مني بتلك الطريقة, أنا مش كومبارس, وأرفض تماماً  تقديم أدوار ضيفة الشرف للحفاظ علي تاريخي، فأنا الراقصة الوحيدة في مصر التي يُباع أي عمل  بإسمها فكيف يضعوني في هذا القالب الأن”.

وأردفت: "عند ظهوري بعد سنوات غياب أي عمل لي يكسر الدنيا".

أنا مش كومبارس علشان يعرضوا عليا ضيفة شرف فيفي عبده البوابة نيوز