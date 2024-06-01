فيفي عبده لـ البوابة نيوز: لم أتعمد "ركوب التريند" أسمي لوحده كفاية

قالت الفنانة فيفي عبده أنا لا أتعمد ركوب التريند كي أظهر أو أعوض غيابي ، كما أن وجودي بمفرده يصنع التريند فعندما أتحدث أو أقول أي كلمة فأسمي لوحده تريند.

وأضافت عبده في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : هقولها لك بالمعني الدراج " أنا راكبة في الميديا ومدلدلة رجليا" وهذا قبول من عند الله عز وجل، وأشارت في حين وجدنا من يقلد فيفي عبده لا أحد ينظر لهم لو ظلوا مليون عام لن يصبحوا مثلي.

وأكدت أنا لدي مكانه عند جمهوري لا أحد يستطيع الذهاب إليها، علي سبيل المثال لا أحد يستطيع أن يأخذ مكانة الزعيم عادل أمام أو يقرب منها وهكذا فيفي عبده وهذا نعمة كبيرة منحها الله لي و بالنسبة لهذه المكانة التي وضعها ربنا سبحانه وتعالي لي ترجع إلي إني انسانة علي طبيعتي وعفوية للغاية ولا أحب التكلف.