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الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 903 شاحنة و142 سيارة حيث شملت حركة الواردات 31500 طن بضائع، 335 شاحنة و133 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500  طن بضائع، 568 شاحنة و9 سيارات. 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة  ECO ANGELBAY وعلى متنها 30 الف طن الومنيوم والسفينتين سينا والرياض  بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية2 ، سينا وامل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة  امل وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض ، سينا  وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3300طن بضائع و385 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي  كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 5460 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الوارد ميناء سفاجا