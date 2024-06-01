مهرجان سينماس بأبو ظبي.. فيلم "باص 22" كامل العدد

شهد فيلم “باص 22” للمخرجة ويندي بيدنارز وبطولة الفنانة كندة علوش، الذي سينطلق قريبًا في دور العرض في الإمارات العربية المتحدة، عرضه الأول بالإمارات ضمن فعاليات مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي ، ورفع شعار كامل العدد.

بنهاية العرض ضجت القاعة بالتصفيق، وانتقلت حماسة الجماهير إلى المرحلة التالية في الندوة النقاشية، التي شاركت فيها المخرجة ويندي بيدنارز والمنتجة نادية عليوات مع الجمهور بعض القصص الحصرية من وراء الكواليس حول رحلتهما أثناء تصوير الفيلم.

تدور أحداث باص 22 في مدينة تكتسحها الرمال في الخليج العربي، حيث تستيقظ أناندا على حادث مأساوي تذهب ابنتها الصغيرة ضحيته. يتحطم حلم أناندا في حياة أفضل لعائلتها من تلك التي تركوها وراءهم في الهند، وتبدأ رحلة من الحزن والغضب، بصحبة رماد ابنتها، وتنسى أن لديها طفلة أخرى على قيد الحياة.

بدأ الفيلم جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا واستكمل رحلته بمهرجانات عدة استطاع فيها أن يجذب أنظار الجمهور والنقاد في مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي بالهند ومؤخرًا بمهرجان ديوراما السينمائي الدولي بالإمارات، كما توج الفيلم في عرضه الأول بأفريقيا بجائزة أفضل فيلم بمهرجان جوباج السينمائي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ومؤخرًا اقتنص ثاني جوائزه حيث فاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع في سان خوسيه بكاليفورنيا.

الفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز وبطولة كندة علوش، وتانيشثا تشاترجي التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في العديد من المهرجانات العالمية، بما في ذلك جوائز الأفلام المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني BRICK LANE، وكذلك نجم بوليوود أميت سيال المعروف بالمسلسل الشهير INSIDE EDGE الذي تم ترشيحه لجوائز إيمي العالمية في عام 2018، وأروشي لاود، ومونتاج ميشيل تيان، ومدير تصوير سفيان الفاني.