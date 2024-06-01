"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يفجر المربعات السكنية وسط رفح الفلسطينية

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن العملية البرية الإسرائيلية تتواصل في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب القطاع، كما يواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي على وسط وشرق المدينة مع تمركز آليات الاحتلال عند تبة زعرب ومنطقة مفترق زعرب، وهي المنطقة التي سجَّلت في الساعة الأخيرة اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال.

وأضاف أبو كويك، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تفجير عبوة قالت إنها عبوة برميلية كبيرة بآلية إسرائيلية في منطقة تُعرَف بـ"أم رائد" شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، كما تقدمت آليات الاحتلال المتمركزة عند بوابة صلاح الدين باتجاه وسط المدينة، ومن ثم عادت مجددًا إلى بوابة صلاح الدين.

وقال، إن ما يسمى بسلاح الهندسة الإسرائيلية يواصل تفجير بعض المربعات والمساكن في منطقة مخيم يبنى في الجنوب من وسط مدينة رفح، كما تمكَّن عدد من المواطنين من الوصول إلى المنطقة الجنوبية من تل السلطان، وهي المنطقة التي كان يوجد بها عدد من المصابين الذين لم تستطع سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم بعد إصابتهم جراء إطلاق طائرات (الكويت كابتر) النار باتجاههم، لكن هؤلاء جارٍ نقلهم عبر عربات تجرها الدواب وتوجَّه بها المواطنون نحو المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح وتحديدًا باتجاه المشفى الميداني الأمريكي.



