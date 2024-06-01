ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية

تنشر "البوابة نيوز" أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية وهم، ندى سعد عبد الشافي محمد فوده، من مدرسة كفر العرب بطلخا، المركز الأول بمجموع 279 درجة وبسملة حمدينو محمد إبراهيم أحمد رميح، مدرسة الهدى والنور الخاصة بغرب المنصورة، المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة وسلمى المعتز بالله محمد عبد العاطى أحمد، مدرسة بلقاس الرسمية المتميزة للغات، المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة ونورين محمد عبد السلام محمد رزق، مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات، المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة.

فيما حصلت زهراء أشرف السعيد أحمد محمد، مدرسة شجرة الدر بنات بغرب المنصورة على المركز الخامس بمجموع 277.5 درجة و شريف مدحت إسماعيل شريف يوسف، مدرسة صديقات الكتاب المقدس بلقاس، المركز الخامس بمجموع 277.5 درجة وهناء عماد حمدي عبد العزيز سيد أحمد، مدرسة بلقاس الإعدادية بنات، المركز الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة.

فيما حصل أحمد خالد عبد الرحمن عبد الحميد مطاوع، مدرسة صديقات الكتاب المقدس ببلقاس،على المركز الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة وسلمى سامي محمد توفيق محمد، مدرسة محمود إبراهيم سلامة بتمي الأمديد، المركز الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة وكريم وائل عبد الكريم عبد الرازق محمد، مدرسة دكرنس الرسمية للغات، المركز الخامس مكرر بمجموع 277.5 درجة.

وكان محافظ الدقهلية، اليوم السبت، قد اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 93.7% لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيرة.