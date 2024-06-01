وزير الرياضة يجري اتصالاً هاتفيا ببعثة المنتخب المصري للمصارعة

اتصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب المصري عبر الفيديو كونفرانس وبحضور المهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية ومساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة ببعثة المنتخب القومي للمصارعة للاطمئنان علي آخر استعداداتهم لأولمبياد باريس 2024 .

وتطرق الاتصال بالاطمئنان علي بعثة المنتخب المصري للمصارعة وطمأن رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء محمد محمود وزير الرياضة بجاهزية منتخب المصارعة واللاعبين للأولمبياد القادم ،كما اثني رئيس الاتحاد المصري للمصارعة علي دعم واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بكافة التفاصيل والذي يمثل دفعة كبيرة للاعبي المنتخب المصري للمصارعة .

كما تواصل وزير الرياضة بلاعب المنتخب محمد إبراهيم "كيشو" وطمأنه بتواصله مع مسؤولي اللجان الاولمبية الأفريقية "الانوكا" لإنهاء أزمة المستحقات المالية للاعب "منحة الانوكا "، مع اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية لصرف المبالغ المخصصة للاعب منتخبنا القومي للمصارعة

وانطلق معسكر منتخب مصر للمصارعة الرومانية في دولة كرواتيا في أول محطات برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وسافر منتخب المصارعة الرومانية إلى كرواتيا أول امس للدخول في معسكر مغلق و الدي من المقرر أن يستمرحتى يوم 8 يونيو المقبل.