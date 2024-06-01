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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رياح قوية محملة بالأتربة تضرب واحات الوادي الجديد.. صور

رياح قوية محملة بالاتربة
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد
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شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم السبت، رياحا قوية  ترابية ضربت عددا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.

وقرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث، للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

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رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (1)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (1)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (2)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (2)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (3)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (3)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (4)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (4)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (5)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (5)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (6)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (6)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (7)
رياح قوية محملة بالاتربة تضرب واحات الوادي الجديد (7)
رياح تراب طرق محافظة طوارىء