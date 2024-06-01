برقم الجلوس| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

يُمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال البحث برقم الجلوس عن النتيجة عن طريق https://www.albawabhnews.com/special/2024/10/ .

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

اعتمد محافظ الدقهلية اليوم السبت نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية، للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93.7 % لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيره، جاء ذلك بعد عرض النتيجه من قبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2024 التعليم الأساسي بلغ 108 الف و366 طالب وطالبه وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و548 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجةز

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي: