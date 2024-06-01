خاص.. غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية تنفي تسريب امتحان مادة الفقه

نفى مصدر مسئول بغرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة الفقه، الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز”، إنه تم تمرير الأسئلة الخاصة بمادة الفقه بعد مرور ساعة من الزمن المقرر للامتحانات.

وزعم أدمن جروب "شاومينج" للغش الإلكتروني، أنه سرب الأسئلة الخاصة بمادة الفقه، بعد تداوله عددًا من الصور الخاصة بها، والتي يؤديها الطلاب داخل لجان مؤمنة ضد الغش، في أول أيام الامتحانات.

من جانبه، تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ في يومها الأول، بمحافظة القاهرة؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم، والتزام الجميع طلابًا ومراقبين بالضوابط وعدم الخروج عن النظام العام للامتحانات.

ويؤدي طلاب القسم العلمي اليوم امتحان مادتي الفقه والحديث.

واستمع الضويني إلى الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية شكاوى، سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، موجها رؤساء اللجان بمتابعة الطلاب والتأكد من التهوية الجيدة للجان، وضرورة توافر أدوية الطوارئ تحسبا لأي حالة طارئة.

جدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.