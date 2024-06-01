الدفع بـ3 سيارات إطفاء.. حريق هائل فى عمارة بالتجمع| صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق هائل فى عمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول ، دون وقوع إصابات.

الحريق



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات ،وتبين ان النيران نشبت فى "برجولا مصنوعة من البلاستيك وامتد للأدوار العليا .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



