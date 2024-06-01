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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للمرة الأولى تحت قيادة التوأم.. محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب.. صور

محمد صلاح ينضم لمعسكر
محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب
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انضم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا في القاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كاس العالم.

وظهر محمد صلاح للمرة الأولى في معسكر المنتخب تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد غيابه عن المعسر السابق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10  يونيو الجاري في الجولتين  الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورحب حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب بالنجم المصري وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح في أول ظهور له تحت القيادة الفنية للتوأم.

  

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