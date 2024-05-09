رئيس "الشهداء" بالمنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى المول التجاري بالمدينة

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس الأعمال الإنشائية بالمول التجاري المتعدد الطوابق بميدان مصطفى كامل بشارع بورسعيد.

ويعد مول الشهداء هو الأول من نوعه في المركز والمدينة، ويتم إنشاؤه على مساحة ٣٠٠ متر٢ ، ويتكون من ٣٣ محل تجاري بتكلفة قدرها ١٨ مليون جنيه، وتقوم هيئة الإنتاج الحربي بتنفيذه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس المدينة أن إنشاء السوق سيساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث أنه من المقرر تأجير محلاته لأهالي المركز والمدينة فضلاً عن إنشائه وفق أفضل المعايير الإنشائية والمعمارية.

أبو حطب يتفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بدنشواي

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم، سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بدنشواي يرافقه محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي وسكرتيرة الوحدة للتأكد من انتظام عمل الموظفين كل في موقعه سواءً موظفي الوحدات القروية أو الإدارات التنفيذية والخدمية.

وتابع رئيس المدينة سير العمل بملف التصالح بالوحدة القروية موجهاً إلى توعية المواطنين بضرورة استكمال ملفاتهم لتقنين أوضاعهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأكد أبو حطب على إعلام المواطنين بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة وفق قانون التصالح الجديد وترتيب خطوات التقديم للتيسير عليهم.

أبو حطب يواصل متابعة أعمال تلقي طلبات التصالح بالتكنولوجي

كما واصل أبو حطب، متابعة أعمال تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على تواصل الأعمال بالفترتين الصباحية والمسائية حتى انتهاء تواجد المواطنين تماماً بالمركز التكنولوجي، موجهاً إلى حسن استقبال المواطنين والرد على تساؤلاتهم وإفادتهم بالمستندات المطلوبة وإجراءات وخطوات التقدم بما يوفر لهم الوقت والجهد.