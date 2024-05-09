رئيس أشمون يتابع التشطيبات النهائية للسوق الحضارية

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة سوق حضاري ونموذجي جديد بإمتداد شارع مدرسة الحسين بكفر زلابية بمدينة أشمون والذي يتم إنشاؤه علي مساحة حوالي 600 متر، ويضم 12 محلا، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار النمر إلى أنه تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون وتوفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر .

من جانبه أكد النمر، أن الهدف من إقامة سوق نموذجي جديد بمدينة أشمون جاء للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .