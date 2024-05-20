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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع السادات في العمرانية| صور

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع السادات بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 29 بشارع السادات بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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