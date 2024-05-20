رسميًا.. سلوت يعلن نهاية حقبة كلوب في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، رسميا تعاقده مع المدرب النرويجي أرني سلوت، ليكون المدرب الجديد للفريق خلفا ليورجن كلوب بدءا من الموسم المقبل.

وأصدر النادي بيانا رسميا أكد فيه الوصول إلى اتفاق مع سلوت، مدرب فينوورد الهولندي الحالي، لتولي مهمة تدريب الفريق الأحمر.

وسيتولى سلوت منصبه رسميا في الأول من يونيو 2024، بشرط حصوله على تصريح العمل اللازم.

ويأتي تعيين سلوت ليكون بمثابة خاتمة لمسيرة المدرب الألماني يورجن كلوب مع ليفربول، والتي استمرت لثماني سنوات حافلة بالإنجازات.

ويعد سلوت من أفضل المدربين الشباب في أوروبا، حيث حقق نجاحات كبيرة مع فينوورد، وقاده إلى الفوز بلقب الدوري الهولندي مرتين، بالإضافة إلى تقديم أداء مميز في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سيواجه سلوت تحديات كبيرة في مهمته الجديدة مع ليفربول، حيث سيطالب بتحقيق نفس المستوى من النجاح الذي حققه كلوب، مع الحفاظ على هوية الفريق ومكانته كأحد أقوى أندية العالم.

