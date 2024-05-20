قرار جديد من ولي العهد السعودي عقب دخول الملك سلمان المستشفى

أعلن سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي، عن قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالبقاء في المملكة وتأجيل زيارته إلى اليابان حتى يبقى إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مرضه.

وكتب السفير الياباني عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أعلنت حكومة اليابان اليوم إرجاء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان، وذلك بعد أن أبلغتها حكومة المملكة بضرورة بقاء سمو ولي العهد فيها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها خادم الحرمين الشريفين. نتمنى له الشفاء العاجل وأن يمد الله بعمره".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن عن استمرار العاهل السعودي في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تبين "وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب"، وفقا لـ"واس".