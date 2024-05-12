الصراع يحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم بـ"الفاشر" والأمم المتحدة تتدخل

تشهد مدينة الفاشر السودانية عاصمة ولاية شمال دافور اشتباكات دامية على مدى الأيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تدهور الوضع في المدينة، وتحويلها إلى منطقة قتال أهلية.

وأعربت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة فجر اليوم الأحد، عن قلقها حيال تقارير عن استخدام أسلحة ثقيلة في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية.

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي ، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إن مدنيين جرحى نُقِلوا إلى المستشفيات، بينما كان آخرون يحاولون الفرار من القتال في منطقة دارفور.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أعمال العنف هذه “تهدد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون” في المدينة.

وتحشد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أكثر من عام صفوفها خلال الشهور الأخيرة للقتال على السيطرة على مدينة الفاشر، آخر مدينة مازال الجيش يسيطر عليها في إقليم دارفور مترامي الأطراف.

وكذب الجيش السوداني، ادعاءات قوات الدعم السريع عن صدها هجوما للجيش والقوات المشتركة بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، يوم الجمعة، واتهمها بأنها من بادرت بالهجوم، وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية إن “المليشيا” هي من شنت “الهجوم الغادر” يوم الجمعة الماضية على مواقعهم شرق المدينة، وقال إنهم قاموا بتخريب محطة الكهرباء وقصف الأحياء المتاخمة لمنطقة الهجوم بقذائف المدفعية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقتل الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 14 ألف شخص وأصاب الآلاف وسط أنباء عن عنف جنسي وفظائع أخرى ارتكبت على نطاق واسع وتصفها جماعات حقوقية بأنها ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتحتضن المدينة مئات الآلاف من النازحين الهاربين من القتال في مناطقهم، إلى جانب وجود جيوش من الحركات المسلحة، تتجه إلى معارك طاحنة بالنظر إلى حالة التأهب والتحشيد العسكري للأطراف المتحاربة، المستمر منذ وقت طويل.