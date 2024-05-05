قتلى وجرحى من الاحتلال.. تفاصيل هجوم المقاومة على معبر كرم أبو سالم

أعلنت كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس" اليوم الاحد، مسؤوليتها عن القصف الذي تعرض له حشد من قوات الاحتلال بالقرب من معبر كرم أبو سالم برشقة من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أكثر من 10 جنود جرحى بينهم 4 في حال ميؤوس منها نتيجة القصف على منطقة "كرم أبو سالم"، مضيفة أن المروحيات تنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية، فيما أشارت أخرى بمقتل 2 من قوات الاحتلال.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول شاحنات المساعدات عقب تعرضه للقصف من قبل فصائل المقاومة في غزة.

وبدأت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التحليق بغلاف غزة وفي محيط الحادث، وذلك بالتزامن مع نقل المصابين والقتلى.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال وفد حركة حماس في القاهرة من أجل مفاوضات وقف إطلاق النار، وسط رفض من جانب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار بشكل دائم، وهو ما تضعه حكومة الاحتلال عائق أمام تحقيق وقف إطلاق النار.