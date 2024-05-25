العالم يقرأ.. "فكر مرتين" تتصدر الروايات الأكثر مبيعًا فى الغرب

تواصل "البوابة نيوز" تقديم لقرائها كل ما هو جديد فى عالم الكتب، حيث نستعرض الروايات التى تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا فى الغرب، وذلك حسبما أعلنتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا الاسبوع، و نتناولها فى السطور التالية:

رواية "فكر مرتين"

حصدت رواية "فكر مرتين" بواسطة هارلان كوين، المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، وهى ضمن سلسلة مايرون بوليتار، وفيه يتكشف أن عميل مايرون، الذي رثاه قبل ثلاث سنوات، على قيد الحياة وهو المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل مزدوجة.

رواية "النساء"

كما حصدت رواية "النساء" لـ كريستين هانا، المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، حيث تدور أحداث الرواية فى عام 1965، حيث تتبع طالبة تمريض شقيقها الذى توجه للخدمة خلال حرب فيتنام قبل أن تعود إلى أمريكا المنقسمة حول الحرب.

رواية "قصة مضحكة"

بينما جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية قصة مضحكة، بواسطة إميلي هنري، وتدور الرواية حول صداقة تنشأ بين "دافني" و"مايلز" قبل إعدادهما خطة تتضمن صورًا مضللة بعد أن يهرب صديقهما السابق.

رواية "قاعدة ديكسون"

وجاءت في المرتبة الرابعة رواية قاعدة ديكسون بواسطة إيل كينيدي، وهو الكتاب الثاني من سلسلة يوميات الحرم الجامعي وفيه تتظاهر "ديانا" والرجل الجديد في المبنى الذي تعيش فيه بأنهما على علاقة لإرباك صديقهما السابق.

رواية "محكمة من الأشواك والورود"

وفى الختام، جاءت رواية "محكمة من الأشواك والورود" بقلم سارة ج. ماس، فى المرتبة الخامسة من قائمة نيويورك تايمز، حيث تدور الرواية بعد قتل ذئب في الغابة، حيث يتم خطف "فاير" من منزلها ووضعها داخل عالم غريب.