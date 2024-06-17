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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: لن نتراجع عن تجميد أصول روسيا

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يتراجعوا عن تجميد أصول روسيا حتى تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.


ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الاثنين/، عن وزيرة الخزانة قولها: إن "موافقة مجموعة السبع والشركاء على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار من أرباح فوائد الأصول الروسية المجمدة سيضمن منح كييف ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا".


وأضافت: "أننا في معركة إرادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعتقد أن تحالفنا سوف ينهار وأننا لن نستمر في تزويد أوكرانيا بالمواد التي تحتاجها لخوض هذه الحرب والحفاظ على استمرار اقتصادها.. وما قمنا به طريقة لإظهار أن لدينا القدرة على القيام بذلك".

روسيا أوكرانيا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين