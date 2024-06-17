ماهي الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل ؟

تزامنا مع إجازة عيد الأضحى والتي تعد من المناسبات الهامة للشعب المصري ويسافر الكثير من المواطنين لزيارة الأهل والأقارب، وتكثر بها سرقات الشقق والمنازل

حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ولكن هناك بعض الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل

أولها.. اختلاس منقولات الآخرين يعرض مرتكبها للحبس وفى بعض الحالات للسجن المشدد، وتوجد 8 حالات تعرض السارق لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا لنصوص المادة 317 من قانون العقوبات وهى..