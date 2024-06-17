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الإثنين 17 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماهي الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل ؟

ارشيفية
ارشيفية
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تزامنا مع إجازة عيد الأضحى والتي تعد من المناسبات الهامة للشعب المصري ويسافر الكثير من المواطنين لزيارة الأهل والأقارب، وتكثر بها سرقات الشقق والمنازل

حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ولكن هناك بعض الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل
أولها.. اختلاس منقولات الآخرين يعرض مرتكبها للحبس وفى بعض الحالات للسجن المشدد، وتوجد 8 حالات تعرض السارق لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا لنصوص المادة 317 من قانون العقوبات وهى..

  • على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
  • على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
  • على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
    على السرقات التي تحصل ليلاً.
  • على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
  • على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
  • على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
  • على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
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