كوريا الجنوبية: ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا

أكد وزير تنسيق السياسات الحكومية بسول بانغ كي-سيون، أن بلاده أعربت خلال قمة السلام الدولية التي عقدت في سويسرا عن التزامها بمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الاثنين/ عن وزير تنسيق السياسات الحكومية قوله "إن كوريا الجنوبية، باعتبارها دولة محورية عالمية، واصلت التعبير عن دعمها القوي وتضامنها مع أوكرانيا، وقدمت المساعدة في مجالات مختلفة كجزء من مبادرة السلام والتضامن الأوكرانية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، خلال زيارته إلى أوكرانيا في يوليو الماضي".

وأشار إلى جهود كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الزراعية في أوكرانيا ومساعدة البلدان النامية التي تعاني من أزمة الغذاء وسط تأثير الحرب على إنتاج الحبوب والصادرات في أوكرانيا".

جدير بالذكر أن الوزير الكوري الجنوبي كان قد حضر قمة السلام، التي عقدت في /بورجنستوك/ بسويسرا، يومي أمس وأمس الأول، بصفته الممثل الرئيسي لكوريا الجنوبية. وجمعت القمة نحو 100 زعيم ومسؤول كبير من 57 دولة لبحث سبل إنهاء الحرب واستعادة السلام في أوكرانيا.