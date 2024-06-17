وزير دفاع تايوان: لا نريد الحرب مع الصين وميزان القوة في صالحهم

قال وزير الدفاع في تايوان ويلينجتون كو، الاثنين، إن بلاده "لا تسعى إلى حرب مع الصين"، وإن سياستها تتمثل في "بناء قدرة ردع دفاعية متعددة المستويات" لجعل من الصعب الاستيلاء على الجزيرة.

وأضاف أن الصين "تثير المشكلات"، ووصفها بأنها "مصدر للتوتر عبر مضيق تايوان"، مضيفاً: "لم نسع قط إلى الحرب، نحن واضحون للغاية في أن استراتيجيتنا بالكامل هي العمليات الدفاعية".

وعندما سأله الصحفيون في البرلمان عن المدة التي تستطيع تايوان الصمود فيها، بدون دعم الولايات المتحدة، حال وقوع هجوم صيني، قال وزير الدفاع التايواني إن "هذه ليست النقطة الأساسية في استراتيجيتنا".

وأضاف: "ليست مسألة المدة التي نستطيع أن نستمر فيها. إن استراتيجيتنا، وفرضيتنا، هي حرب غير متكافئة، ولذا نسعى إلى بناء قوتنا متعددة المستويات للردع (...) من أجل إضعاف قدرة الصين على الغزو".

وتابع: "الهدف الكامل من الغموض الاستراتيجي الأميركي هو تعقيد خطط الصين لأي غزو لتايوان. لن يتمكنوا أبدا من استبعاد إمكانية التدخل العسكري الأميركي".

وتتعرض تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، لحملة ضغوط عسكرية وسياسية متصاعدة من بكين لقبول السيادة عليها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبيه.