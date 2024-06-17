مالاوي: مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث طريق خلال نقل جثمان نائب الرئيس لقريته

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في حادث طريق وقع في أثناء نقل جثمان نائب رئيس مالاوي سولوس تشيليما، إلى قريته.

وذكرت الشرطة - حسب ما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الاثنين/ - أنه "تم نقل جثة ساولوس تشيليما، الذي توفي في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، إلى قريته /نسيب/ الواقعة على بعد 180 كيلومترا من جنوب العاصمة /ليلونجوي/".

ومن المقرر أن تقام الجنازة في وقت لاحق اليوم، حيث أعلنت السلطات في البلاد هذا اليوم عطلة رسمية.

يذكر أنه تم العثور على حطام طائرة نائب الرئيس بعدما فشلت في الهبوط في مطار "مزوزو" الذي يبعد نحو 380 كيلومترا شمال العاصمة "ليلونجوي".