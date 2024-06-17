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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جانتس: أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع

الوزير الإسرائيلي
الوزير الإسرائيلي المستقيل بيني جانتس
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قال الوزير الإسرائيلي المستقيل بيني جانتس، إن أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف جانتس أنه حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد. 

وذكر أننا في وقت بات فيه المجتمع الإسرائيلي متقبلًا لفكرة الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما أنها أصبحت حاجة وطنية وأمنية ملحة.

أتت هذه التصريحات، بعد أيام من تصويت الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد، الذي جرى طرحه في البرلمان السابق ويعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. 

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