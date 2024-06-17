وفاة رئيس محكمة استئناف القاهرة أثناء أداء فريضة الحج

توفي المستشار عادل عبد المحسن الديب رئيس محكمة استئناف القاهرة من قرية الرجالات مركز طوخ، عقب نزوله من جبل عرفات والتوجه إلى المزدلفة لرمي جمرات العقبة الكبرى وأثناء ذلك فاضت روحه الى بارئها.

وقال أيمن عبد المحسن الديب عمدة قرية الرجالات وشقيق المتوفى في تصريحات، إن شقيقه سافر إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك الحج هذا العام بفرحة كبيرة لأول مرة وسافر قبل ذلك لأداء العمرة، لافتاً أنه تمت مراسم الدفن في الأراضي الحجازية.

وأضاف أنه كان على تواصل مع الاسرة لحد وقوفه على عرفات ولكن علمنا بوفاته وعزائنا أنه توفي في أثناء رمى الجمرات العقبة الكبرى وفي خير بقاع الأرض، مرددا الحمد لله على حسن الخاتمة.