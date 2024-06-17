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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 527 ألفا و390 جنديا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الإثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 527 ألفا و390 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1080 جنديا ما بين قتيل وجريح".
وأضافت الهيئة أن "روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية: 7 آلاف و958 دبابة و15 ألفا و287 من المركبات المدرعة و13 ألفا و927 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي و2296 صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2337 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و967 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و167 طائرة بدون طيار".

الجيش الأوكراني دد قتلى الجنود الروس