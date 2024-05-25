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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يطالب "الصحافة والإعلام" بتناول الإنجازات بموضوعية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي إلى "الصحافة والإعلام"، قائلًا: "يجب تناول ما يتم إنجازه في مصر بموضوعية، قولوا للناس، الناس لو فهمت هتيجي معاك".

حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عددًا من المشروعات التنموية في جنوب الوادي ومشروع توشكى، وذلك على هامش فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وذلك من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية واهتمامها الواسع بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكى بجنوب الوادي.

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