وزير الاتصالات: زيادة الصادرات الرقمية لـ 9 مليارات دولار عام 2026

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك خطة لزيادة صادرات مصر الرقمية لنحو ٩ مليارات دولار عام 2026.

وأشار الوزير في تصريحات على هامش جولة بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة مشروعات الوزارة هناك أن مصر لديها قدرات لتحقيق الخطة المستهدفة، موضحا ان حجم الصادرات سجل نحو ٣.٤ مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة بلغت ٥٤ % عن العام السابق عليه .

وتابع الوزير أن هناك استثمارات جديدة حاليا في مجال مراكز البيانات ما يسهم في تأهيل العمل وتوسيع المجال لتكنولوجيا الحوسبة السحابية و تعزيز دور شركات قطاع التكنولوجيا وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الواعد و كذا زيادة الصادرات الرقمية .

وشدد الوزير على أهمية تعزيز قدرات الشباب من خلال برامج التدريب التي توفرها مراكز كرياتيفا على مستوى المحافظات التي توفر عددا كبيرا من برامج التدريب المتخصصة قي القطاع التكنولوجي التي تقدم مجانية سواء إلى الطلبة أو المتخرجين.

وأشار عمرو طلعت إلى الاهتمام بدعم الشباب المبدع ورواد الأعمال من خلال مراكز كرياتيفا ودعمهم للوصول إلى تأسيس شركات ناشئة، ويتم دعمهم أيضًا من خلال توفير مساحات للعمل والدعم الفني والإداري لإدارة شركة .