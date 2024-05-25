السيسي: الدولة تدعم الخبز بـ 130 مليار سنويًا بدلا من 30 مليار سابقًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أن الدولة تدعم الخبز بـ130 مليارا سنويا بدلا من 20 لـ 30 مليارا سابقا.

وأضاف الرئيس متحدثًا عن سعر رغيف الخبز: "حد عارف بيكلف الدولة كام؟!".

وتابع: "رغيف العيش اللى بيتباع بـ 5 صاغ يكلف الدولة 125 قرشا".

وتساءل السيسى: "مش عارف ليه محدش بيتكلم عنه لا هو عيب ولا حرام".

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وذلك من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية واهتمامها الواسع بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.