رئيس البرلمان العربي يهنئ قيادة المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج 1445

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥ .

وأشاد "العسومي" في بيان له اليوم، بكافة الإجراءات والتسهيلات والمبادرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبدعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،، لتيسير أداء فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام،بما ساهم في نجاح موسم الحج، وهو نجاح يعكس إرادة قادة وشعب المملكة، وكافة منسوبي وزارة الحج والعمرة وجميع المكلفين بالعمل مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من كافة دول العالم.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الخطة التشغيلية المتكاملة والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات والعمل الدؤوب والمستمر من كافة الجهات المعنية، ساهم في تذليل كافة الصعوبات أمام حجاج بيت الله الحرام، وساعدهم في أداء مناسك الحج في سهولة ويسر.