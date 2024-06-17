محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المطعم السياحى متعدد الأغراض التابع للمحافظة، عقب الإنتهاء بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية من تنفيذ عملية تعديل للعبارة فارس 1، والتى تم تكهينها، لتصبح واجهة سياحية متعددة الأغراض، يمكن استثمارها كمطعم سياحى أو قاعة للإجتماعات والمناسبات المختلفة بالدور الأول، بتكلفة 22 مليون جنيه لتسع نحو 56 فردا، ودور علوى عبارة عن "صن دك" مفتوح يسع نحو 106 أفراد.

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لاستثمار المزايا النسبية المتنوعة، ولتحقيق القيمة المضافة وتعظيم الإيرادات على الوجه الأكمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، بالتعاون المستمر بين الشركة المصرية والمحافظة، للقيام بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية، للعديد من أسطول النقل النهرى داخل المحافظة من العبارات واللنشات وغير ذلك، ليساهم فى توفير وسائل نقل آمنة ونموذجية بشكل راق وحضارى للمواطنين للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

وضع اللمسات الجمالية للهوية البصرية

موضحاً بأن المطعم السياحى تم إعطاء توجيهات بإجراء عملية تعديله له، ليتحول من عبارة تم رفعها على جفاف لتكهينها إلى هذا الشكل الجديد، مع وضع اللمسات الجمالية للهوية البصرية ليتم إستثماره فى العديد من الخدمات بشكل راقى وحضارى.

فيما أوضح المهندس سمير نظير، مدير الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة، بأن المطعم السياحى يقع فى الدور الأول وهو عبارة عن صالة متسعة تضم 6 مكيفات تبريد مياه قدرة كل منها 5حصان، فضلاً عن تكييف أخر تبريد هواء، ومنظومة كاميرات ، ومطبخ ودورات مياه حضارية، لافتاً بأنه يشتمل أيضاً على 4 ماكينة أوت بورد قدرة 100 حصان لكل منها ، ومولد قدرة 68 كيلو وات ، وبطول 30 متر وعرض 10 أمتار ، وغاطس 95 سم ، وسرعة 6 عقدة .

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