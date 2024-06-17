خفر السواحل الصيني يتخذ تدابير تنظيمية ضد توغل غير قانوني لسفينة فلبينية

أعلنت قوات خفر السواحل الصينية اليوم/ الاثنين/ أنها اتخذت تدابير تنظيمية للرد على توغل غير قانوني من قبل سفينة فلبينية إلى المياه القريبة من رنآي جياو.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن قوات خفر السواحل الصينية قولها - في بيان لها - "إنه في الساعة 5:59 صباحا، اقتربت سفينة إمداد فلبينية بطريقة خطيرة ومتعمدة من السفن الصينية التي تبحر بشكل طبيعي في المياه المجاورة لرنآي جياو"، متجاهلة التحذيرات الصارمة والمتكررة من الجانب الصيني.

وأوضحت أن هذا الفعل ينتهك اللوائح الدولية لمنع التصادمات في البحر، مشيرة إلى أن هذا الفعل أدى إلى تصادم طفيف، حيث يتحمل الجانب الفلبيني المسؤولية عنه كليا.