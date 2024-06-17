روسيا تبدأ محاكمة الصحفي الأمريكي غيرشكوفيتش بتهمة التجسس

بدأت روسيا في محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المتهم بجمع معلومات سرية عن صانع دبابات روسي لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، في 26 يونيو في يكاترينبرغ في منطقة الأورال، على ما أعلنت المحكمة المعنية بالقضية.

وقالت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية في بيان، إن محاكمة هذا الصحفي الذي يعمل مراسلاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» وأوقف في مارس 2023 «ستجرى خلف أبواب مغلقة، وحدّدت جلسة الاستماع الأولى في 26 يونيو 2024».

وألقي القبض على غيرشكوفيتش (32 عاماً) في مارس 2023 خلال قيامه بمهمة صحافية في مدينة يكاترينبرغ، وأودع منذ ذلك الحين سجن ليفورتوفو السيئ السمعة في موسكو.

واتهمه المدعي العام الروسي، بالعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية و«جمع معلومات سرية» عن صانع الدبابات أورالفاغونزافود في منطقة سفيردلوفسك حيث أوقف.