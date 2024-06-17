ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تبدأ محاكمة الصحفي الأمريكي غيرشكوفيتش بتهمة التجسس

الصحفي الأمريكي إيفان
الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت روسيا في محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المتهم بجمع معلومات سرية عن صانع دبابات روسي لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، في 26 يونيو في يكاترينبرغ في منطقة الأورال، على ما أعلنت المحكمة المعنية بالقضية.

وقالت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية في بيان، إن محاكمة هذا الصحفي الذي يعمل مراسلاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» وأوقف في مارس  2023 «ستجرى خلف أبواب مغلقة، وحدّدت جلسة الاستماع الأولى في 26 يونيو 2024».

وألقي القبض على غيرشكوفيتش (32 عاماً) في مارس 2023 خلال قيامه بمهمة صحافية في مدينة يكاترينبرغ، وأودع منذ ذلك الحين سجن ليفورتوفو السيئ السمعة في موسكو.

واتهمه المدعي العام الروسي، بالعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية و«جمع معلومات سرية» عن صانع الدبابات أورالفاغونزافود في منطقة سفيردلوفسك حيث أوقف.

محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية صانع دبابات روسي