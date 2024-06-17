الولايات المتحدة تؤكد مواصلة العمل مع أيسلندا لمعالجة التحديات المشتركة بالمنطقة

أكدت الولايات المتحدة مواصلة العمل مع آيسلندا على معالجة التحديات المشتركة المستمرة والحديثة في المنطقة والعالم ضمن مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان والأمن والمناخ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، اليوم /الاثنين/ بمناسبة يوم ايسلندا الوطني، إن: "الولايات المتحدة تفتخر بكونها أول دولة تعترف باستقلال أيسلندا، ونؤكد من جديد الصداقة القوية والثابتة بيننا، على أساس الالتزامات بالمبادئ الديمقراطية والحرية وأمننا الجماعي كحليفين في الناتو".

وأضاف: "روابطنا الدفاعية الثنائية منذ عام 1951 والعلاقات بين شعبينا وتعاوننا في مجلس القطب الشمالي، هي أمور أساسية لضمان منطقة قطبية شمالية آمنة ومستقرة ومزدهرة".

وأكد بلينكن أهمية "التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وآيسلندا لدعم شعب أوكرانيا في دفاعه عن بلاده ضد حرب روسيا غير المبررة، وفي سعينا لتحقيق العدالة والمساءلة".