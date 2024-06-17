سول: سنتخذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج اللقاء بين روسيا وكوريا الشمالية

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول إن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على الاتفاقات التي ستتوصل إليها كوريا الشمالية وروسيا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نشرتها الإنجليزية، عن يول قوله "إن كوريا الجنوبية أعربت عن معارضتها الواضحة للمحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية بأي طريقة تقوض الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية"، لافتا إلى أن سول نقلت هذا التحذير بوضوح إلى روسيا.

وأعرب عن اعتقاده بأن التقارب بين كوريا الشمالية وروسيا حدث بدافع الضرورة بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تجري في هذا السياق، قائلا "يبقى أن نرى ما إذا كانت العلاقات الأوثق ستؤدي إلى تعاون استراتيجي طويل الأمد".