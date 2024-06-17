محافظ أسوان: ضبط 23 مخالفة لذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الحملات الميدانية للجنة المشتركة المختصة، بتنفيذ قرار منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية، حيث أسفرت جهود اللجنة فى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك عن ضبط 23 مخالفة للذبح خارج المجازر العمومية.

مشدداً على توقيع غرامات تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يتم ضبطه بذبح الأضاحى فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد، تحت إشراف بيطرى كامل، والتى تعمل حتى الثانية عشر صباحاً.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد والمشرف على اللجان المشتركة، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، بدأت اللجان عملها منذ صباح اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، برئاسة المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والحد من الكوارث العميد أحمد موسى، وبمشاركة مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى، ومدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان، ورئيس حى جنوب ونائب رئيس حى غرب ، فضلاً عن ممثل لمديرية الصحة.

مؤكداً أن الهدف من تنفيذ قرار المحافظ بمنع الذبح في الشوارع، هو الحد من التلوث البيئي والسلبى وإنتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، بالإضافة إلى تسببها في إنسداد شبكات الصرف الصحي، وبالتالي حدوث الطفح مع إعاقة الحركة المرورية للمشاة والمركبات .

ذبح 367 عجل بقرى وخراف من الضأن بالمجازر فى اليوم الأول

وأضاف ياسر عبد الشافى بأن المجازر العمومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة إستقبلت 367 عجل بقرى وخراف من الضأن، لافتاً أنه تم الدفع بسيارات كسح المياه وسيارات النظافة للتخلص الآمن من المخلفات بالأماكن المخصصة للذبح، وذلك بهدف تسيير العمل أثناء ذبح الأضاحى ، وتستمر اللجنة فى أداء أعمالها على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

IMG-20240617-WA0019

IMG-20240617-WA0018

IMG-20240617-WA0017

IMG-20240617-WA0016