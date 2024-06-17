مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم

لقي طفل مصرعه، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، صعقًا بالكهرباء في أثناء شربه الماء من مبرد مياه "كولدير"، بمركز ومدينه سنورس بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بورود بلاغ، يفيد بإستقبال مستشفى سنورس المركزي، صبي جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم لمحل الواقعة، وتبين مصرع طفل يدعى، عمر . م .ع .ر ، 11 عاما، مقيم بشارع أحمد شوقي بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث صعقه التيار الكهربائي خلال شرب الماء من مبرد "كولدير" بالطريق العام محل البلاغ مما نتج عنه وفاتها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتضمن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفاة، واستدعاء شهود عيان الواقعة، وسؤال ذويها وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، والتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرتها.