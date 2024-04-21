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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش الأردني يعلن تنفيذ 8 إنزالات جوية للمساعدات على شمال غزة

إنزال جوي
إنزال جوي
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، تنفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على شمال قطاع غزة.
 من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أسطولا من السفن المتجهة إلى قطاع غزة يستعد للإبحارمن تركيا في الأيام المقبلة - وفقا للقائمين عليه - في مهمة تهدف إلى اختراق الحصار البحري الإسرائيلي وتسليطالضوء على نقص المساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن المنظمين - الذين اجتمعوا تحت راية تحالف أسطول الحرية - يشاركون في مهام مماثلةلسنوات، وهو الجهد الذي حظي باهتمام عالمي في عام 2010 بعد غارة إسرائيلية على أسطول، كان يضم السفينةالتركية /مافي مرمرة/ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين تركياوإسرائيل.

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