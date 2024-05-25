دفاع النواب: الموقف المصري صلب.. والقاهرة رقم كبير لا يمكن إغفاله بالشرق الأوسط

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب بالموقف المصري الصلب والثابت في دعم القضية الفلسطينية والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ومنها إدخال المساعدات وإيقاف الحرب في غزة وإقامة دولته المستقلة وإقرار السلام في الشرق الأوسط.

وثمن وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، من موقف الرئيس السيسي الشهم الشجاع الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا بأن اتصالات ولقاءات المسئولين وزعماء العالم بالقيادة المصرية للتفاهم وللتباحث، وآخرهم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس ، دليل على دور مصر المحوري والرئيسي في حل قضية الشرق الأوسط ، وان القاهرة هي الرقم الصعب الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفاله في الشرق الأوسط و العالم.

وتابع المصري بأن القوات المسلحة المصرية لها الذراع الطولي في المنطقة ، ومن أعتى الجيوش في العالم، ولا يمكن الاستهانة بقدراتها وأنها تتخذ نهج الحكمة في التعاطي مع الأحداث مع ثبات ووجود وحضور اختيار أن كل السيناريوهات متاحة إذا جرى المساس بالأمن القومي المصري وثوابت الدولة المصرية.

ووجه وكيل دفاع النواب رسالة للمصريين اطمئنوا فخلفكم رئيس شجاع شريف وجيش لا يُقهر وقادرين عن الذود عن أراضينا وحقوقنا في الوقت والمكان المناسب .